Fognini non ha paura di Alcaraz | risate e abbracci a Wimbledon – Video

A Wimbledon 2025, Fabio Fognini dimostra che il coraggio e la grinta sono più forti di qualsiasi sfida. Con risate e abbracci, il tennista italiano si prepara ad affrontare il temuto Carlos Alcaraz, numero due del mondo e campione in carica. Un incontro che promette emozioni intense e sorprese, perché nel tennis come nella vita, il vero valore sta nel cuore e nella determinazione. E questa sfida è solo l'inizio di una grande avventura.

(Adnkronos) – Fabio Fognini ride con Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025. Il sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno, ha decretato che sarà proprio il tennista azzurro il primo avversario sulla strada dello spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Londra. Un accoppiamento non certo fortunato per il ligure, reduce da un periodo .