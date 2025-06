Flavescenza dorata | due ettari di Cartizze da estirpare sulle colline di Valdobbiadene

Le colline di Valdobbiadene si preparano a un importante intervento di tutela: sono iniziati i lavori di estirpazione di due ettari di vigneto affetto da flavescenza dorata. Questa decisione, oltre a preservare l'integrità dell’area, rappresenta un atto di responsabilità verso il paesaggio e la qualità del vino. Un passo deciso per mantenere la tradizione e l’eccellenza del territorio veneto, assicurando un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Sono iniziate nei giorni scorsi le operazioni di estirpo di due ettari di vigneto Cartizze nel territorio di Valdobbiadene. «Un intervento che rappresenta non solo un atto concreto di salvaguardia dell’eccellenza vitivinicola veneta, ma anche un segnale forte di responsabilitĂ verso un paesaggio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

