Flags siamo semi | a Capo Rasocolmo inaugurazione dell’installazione multipla dell’artista Roberta Guarnera

Domenica 6 luglio alle ore 19,00, Tenuta Rasocolmo apre le porte alla sesta stagione dedicata alle arti visive contemporanee con l’inaugurazione di "FLAGS (siamo semi)", l’installazione multipla dell’artista messinese Roberta Guarnera. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza artistica coinvolgente e stimolante, curata dalla critica, che promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama culturale. Non mancate a vivere questa emozionante sensazione di rinascita creativa.

Roberta Guarnera. Flags (siamo semi); Messina: Filippa Santangelo. Nello spazio, il tempo - Mostra d'arte contemporanea in Sicilia.