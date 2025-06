Fiumicino esteso il Servizio di assistenza ausiliariato e pulizie per i nidi materne e CFP

Il Comune di Fiumicino rafforza il suo impegno per il benessere dei più piccoli: da oggi, il servizio di assistenza, ausiliariato e pulizie nei nidi, materne e CFP sarà operativo anche durante l’estate. Questa importante decisione garantisce continuità, sicurezza e un ambiente accogliente per i bambini, sostenendo al contempo l’occupazione locale. Una mossa che dimostra come l’amministrazione metta al primo posto le esigenze della comunità e delle nuove generazioni.

Fiumicino, 26 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino ha esteso il Servizio di assistenza, ausiliariato e pulizie per i nidi, materne e CFP, anche per i mesi di luglio e agosto che da diversi anni opera nelle scuole solo durante l’anno scolastico. Una scelta presa per garantire continuità occupazionale e sostenere le esigenze di manutenzione e assistenza estiva. La misura coinvolge circa 60 dipendenti delle cooperative a cui è stato affidato il servizio, ai quali verrà assicurata occupazione attraverso la loro integrazione nei nidi d’infanzia estivi e in un programma di pulizia approfondita dei plessi scolastici di infanzia e materna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

