Fiumicini lavori sul viadotto dell’aeroporto | modifiche alla viabilità dal 30 giugno

Se sei in viaggio verso Fiumicino, è importante essere informati sui lavori in corso sul viadotto dell’aeroporto, che interesseranno la viabilità dal 30 giugno al 4 luglio 2025. L’Anas ha annunciato interventi fondamentali per migliorare le infrastrutture, prevedendo modifiche temporanee e misure di gestione del traffico. Pianifica con attenzione il tuo percorso e rimani aggiornato sulle nuove disposizioni per evitare inconvenienti.

Fiumicino, 27 giugno 2025 – A partire dal 30 giugno 2025, l’ Anas ha annunciato l’inizio di importanti lavori sul viadotto dell’aeroporto. Questi interventi, che si protrarranno fino al 4 luglio 2025, richiederanno modifiche alla viabilità. Durante questo periodo, saranno istituite diverse misure temporanee per la gestione del traffico. Le modifiche includono: Divieto di sosta e fermata con zona di rimozione nel tratto interessato della corsia di marcia lenta di Viale Lago di Traiano, con un limite di velocità ridotto a 30 kmh.. Divieto di sosta e fermata con zona di rimozione nel tratto interessato della corsia di marcia lenta del Corridoio C5, con un limite di velocità ridotto a 30 kmh. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

