Firmato l’accordo Rdc-Ruanda Trump gongola per i minerali

La firma dell’accordo di pace tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda segna un passo cruciale verso stabilità e sviluppo regionale. Mediato dagli Stati Uniti e con il supporto di figure come Marco Rubio, questo accordo apre nuove prospettive per i minerali strategici, fondamentali per l’economia globale. Trump esprime entusiasmo, vedendo in questa intesa un’opportunità per rilanciare i propri interessi e favorire una regione chiave per il mercato mondiale.

