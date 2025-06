Firenze torna l’arena estiva ‘Cinema in villa’ con vista sulla città

Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna del cinema sotto le stelle, con l’iconica Arena Estiva “Cinema in Villa” sulla suggestiva terrazza del Giardino Bardini. Dal 8 luglio al 24 agosto, la città si trasforma in un palcoscenico di emozioni, offrendo grandi titoli, film in lingua originale e incontri con registi, per un’esperienza cinematografica indimenticabile che unisce cultura, relax e magia. Preparatevi a riscoprire il fascino di Firenze attraverso il grande schermo.

Firenze, 27 giugno 2025 - Il cinema torna sul grande schermo di una delle arene più affascinanti d'Italia. Da martedì 8 luglio a domenica 24 agosto la panoramica Terrazza Belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2) a Firenze apre alla sesta edizione di " Cinema in villa". In programma i grandi titoli della stagione passata, le migliori uscite estive, film in lingua originale e incontri con registi. L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l'Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

