Firenze si prepara a diventare ancora più vibrante e accogliente, grazie a una nuova alleanza tra comunità locale e studenti internazionali. Il 1 luglio, la Manifattura Tabacchi sarà il palcoscenico di un evento speciale che segna l’inizio di un percorso condiviso verso una città più inclusiva e cosmopolita. Un’occasione unica per scoprire come queste sinergie possano trasformare Firenze in un esempio di apertura e dialogo globale.

Firenze, 27 giugno 2025 – Il 1 luglio, dalle ore 17, gli spazi della Manifattura Tabacchi ospiteranno un evento che segna l’inizio di una nuova sinergia tra territorio e comunità internazionale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Maca District, Centro Commerciale Naturale della Manifattura e del Parco delle Cascine, e vedrà il lancio ufficiale di una collaborazione con Cea Capa Education Abroad, organizzazione internazionale che da oltre vent’anni promuove programmi di studio all’estero per studenti provenienti dagli Stati Uniti. A partire da settembre, venti studenti americani, guidati dal prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Maca District e studenti internazionali insieme per una città migliore

