Firenze la figlia di Totò Riina indagata per estorsione | il Riesame dispone l' arresto

Firenze si trova al centro di un caso scottante che coinvolge la figlia di Totò Riina, indagata per estorsione. Dopo l'udienza di riesame, è stato disposto l'arresto, rivelando una spirale di minacce e pressioni per ottenere denaro. Le accuse puntano a un inquietante ricorso a metodi intimidatori per ottenere somme di denaro, mettendo in luce un capitolo oscuro della criminalità organizzata. Un caso che scuote la città e solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla giustizia.

I due avrebbero inviato "pressanti e minacciose richieste di denaro che hanno sortito l'effetto voluto tanto da costringere uno dei due imprenditori a consegnare all'indagata anche una somma di denaro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, la figlia di Totò Riina indagata per estorsione: il Riesame dispone l'arresto

In questa notizia si parla di: indagata - firenze - figlia - totò

Un quarantunenne è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne. L'indagine è stata condotta dalla Polizia in uno dei centri della provincia di Perugia. Gli investigatori hanno documentato episodi da cui e Vai su Facebook

Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto; La figlia di Totò Riina indagata per estorsione in Toscana; Firenze, la figlia di Totò Riina indagata per estorsione: il Riesame dispone l'arresto.