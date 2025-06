Firenze la figlia di Totò Riina indagata per estorsione | il Riesame dispone l' arresto | Alle vittime | Siamo sempre quelli di un tempo

Firenze torna sotto i riflettori con un caso scottante che coinvolge la figlia di Totò Riina. Indagata per estorsione, la giovane sarebbe stata protagonista di pressanti richieste di denaro, culminate in un intervento forzato di uno degli imprenditori coinvolti. Il Riesame ha disposto l’arresto dell’indagata, sottolineando come, pur cambiando il volto, alcuni schemi criminosi sembrano rimanere invariati. È un inquietante ritorno alle vecchie modalità delinquenziali.

I due avrebbero inviato "pressanti e minacciose richieste di denaro che hanno sortito l'effetto voluto tanto da costringere uno dei due imprenditori "a consegnare all'indagata anche una somma di denaro".

