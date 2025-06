Firenze figlia di Totò Riina e il marito indagati per estorsione

Firenze scuote il mondo delle cronache giudiziarie: Maria Concetta Riina, figlia del famigerato boss mafioso Totò Riina, e il marito Antonino Ciavarello sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La loro posizione, tuttora impugnabile, solleva interrogativi sulla presenza di un'eredità criminale e sulle nuove indagini che coinvolgono accuse di estorsione e tentata estorsione. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere l'intera città.

Disposizione della custodia in carcere. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss mafioso Salvatore "Totò" Riina. Al momento la misura non è ancora esecutiva in quanto impugnabile. Accuse e aggravanti. Entrambi sono indagati per estorsione e tentata estorsione. I reati sono aggravati dall' utilizzo del metodo mafioso, circostanza ritenuta decisiva dai giudici. Motivazioni del Riesame. I giudici hanno accolto il ricorso della Procura, condividendo i timori di: Ostacolo alle indagini (pericolo di inquinamento probatorio).

In questa notizia si parla di: firenze - figlia - totò - riina

Firenze: arrestati figlia e genero di Totò Riina. L'accusa: estorsioni aggravate da metodo mafioso

