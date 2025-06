Firenze Corri la vita | donazione di 10mila euro in vista dell’appuntamento di settembre 2025

Firenze si prepara a correre ancora una volta per una causa nobile. Aquila Energie, da oltre settant’anni protagonista nel settore dei carburanti, rinnova il suo impegno con Corri la Vita, l’evento sportivo più importante in Italia contro il tumore al seno, con una donazione di 10.000 euro. Un gesto concreto che rafforza il legame tra solidarietà e comunità, dimostrando come ogni passo possa fare la differenza nella lotta a questa malattia.

Aquila Energie, azienda fiorentina che opera da oltre settanta anni nel settore della distribuzione carburanti, è orgogliosa di annunciare che anche per il 2025 rinnoverà il proprio sostegno a CORRI LA VITA, la più importante manifestazione sportiva benefica in Italia dedicata alla lotta contro il tumore al seno, che si svolgerà a Firenze l'ultima domenica di settembre

