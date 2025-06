Firenze cocaina nascosta in una scatola di caramelle | 22enne fermato mentre prova a scappare dalla polizia

Una scena da film si è svolta a Firenze, dove un 22enne è stato arrestato mentre tentava di scappare dalla polizia con una scatola di caramelle nascosta di cocaina. La sua fuga improvvisa si è conclusa con il sequestro di droga, contanti e smartphone. Questa vicenda mette in luce ancora una volta come il crimine si nasconda spesso dietro apparenze innocue. La lotta contro lo spaccio continua, e ogni dettaglio conta.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Firenze per spaccio di cocaina. Sequestrati droga, contanti e smartphone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, cocaina nascosta in una scatola di caramelle: 22enne fermato mentre prova a scappare dalla polizia

In questa notizia si parla di: firenze - cocaina - nascosta - scatola

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

Firenze, cocaina nascosta in una scatola di caramelle: 22enne fermato mentre prova a scappare dalla polizia; Fermato all’aeroporto con 700mila euro di cocaina liquida. Arrestato; Oltre mezzo chilo di hashish nella cameretta, arrestato insospettabile giovanissimo.

Firenze, cocaina nascosta in una scatola di caramelle: 22enne fermato mentre prova a scappare dalla polizia - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Firenze per spaccio di cocaina. Segnala virgilio.it

Con la droga in una scatola di caramelle: 22enne arrestato - Per questo un 22enne albanese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dall ... Da msn.com