Firenze arrivano gli Afterhours in concerto

Firenze si prepara a vivere un evento imperdibile: gli Afterhours in concerto all’Anfiteatro delle Cascine il 28 giugno 2025. Un’occasione unica per celebrare i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”, che sarà ristampato in edizione speciale. Manuel Agnelli e la band promettono di regalare emozioni indimenticabili, ripercorrendo i successi di un album che ha lasciato il segno nella musica italiana. La magia sta per tornare sul palco, e tu non puoi perderla!

Firenze, 27 giugno 2025 - A Firenze arrivano gli Afterhours in concerto. Il 28 giugno all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, "Ballate per Piccole Iene", uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, sarà ristampato in primavera in un'edizione speciale in uscita per USM Universal Music Italia. Per l'occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria). Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare "Ballate per Piccole Iene" - racconta Manuel Agnelli - continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente.

