Firenze | arrestati figlia e genero di Totò Riina L’accusa | estorsioni aggravate da metodo mafioso

In un'operazione che scuote il mondo della criminalità organizzata, Firenze ha annunciato l'arresto di Maria Concetta Riina e del marito Antonino Ciavarello, figlia e genero del famoso boss di Cosa Nostra Totò Riina. Accusati di estorsioni aggravate da metodo mafioso, si trovano ora in custodia cautelare. Questa notizia evidenzia come le radici della mafia siano ancora profondamente radicate, ma anche come la giustizia continui a combattere senza sosta per contrastarle.

Con ordinanza depositata il 25 giugno 2025, il Tribunale del Riesame di Firenze ha accolto il ricorso della Procura, disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e del marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina. La notizia dell'arresto è stata resa nota oggi con un comunicato dal procuratore di Firenze, Filippo Spiezia

