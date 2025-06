Fiori d’Arancio a Temptation Island | Valentina e Oronzo Si Sposano!

Valentina e Oronzo, la coppia più discussa di Temptation Island, si prepara a coronare il loro amore con un matrimonio da sogno. Dopo prove di perdono e promesse di cambiamento, sono pronti a fare il grande passo. La loro storia ha tenuto incollati milioni di spettatori, e ora, con entusiasmo, vi sveliamo tutti i dettagli sull’atteso giorno delle nozze. Un evento che promette emozioni e sorprese, perché questa coppia merita il meglio.

La coppia più discussa di Temptation Island è pronta al grande passo: ecco quando Valentina De Biasi e Oronzo Carinola si sposeranno. Scopri tutti i dettagli sul loro matrimonio. Lei lo aveva perdonato. Lui aveva promesso di cambiare. Ed eccoli qui, a pochi passi dal grande giorno. Valentina De Biasi e Oronzo Carinola non sono una coppia qualsiasi: sono due nomi impressi nella memoria di chi ha seguito Temptation Island, quel reality che scava, mette a nudo, distrugge o ricostruisce. Era la quinta edizione. Un falò di accuse e lacrime. Lui con le sue colpe. Lei con la sua rabbia. Sembrava finita.

