Fiorentina Fattori scettico su Gudmundsson | Spero che i miei dubbi sul suo riscatto vengano smentiti

Sauro Fattori, ex viola e ora opinionista, nutre dubbi sul riscatto di Gudmundsson da parte della Fiorentina. Nonostante l’ufficialità recente, il suo scetticismo invita i tifosi a mantenere un certo equilibrio, sperando che le aspettative vengano confermate e che l’attaccante islandese possa dimostrare tutto il suo valore in maglia viola. La speranza è che i miei dubbi vengano smentiti e che questa operazione si riveli un investimento vincente per la squadra.

Dopo la recente ufficialità del riscatto di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina, l'ex attaccante viola Sauro Fattori, allenatore ed attuale opinionista per Radio FirenzeViola, ha commentato l'operazione con scetticismo. DICHIARAZIONI – «Io mi auguro sempre il bene della Fiorentina.

In questa notizia si parla di: fiorentina - fattori - gudmundsson - riscatto

