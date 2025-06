Fiordapark L’area giochi apre le porte

Il Fiordapark apre le sue porte, portando un tocco di magia e avventura nel cuore del centro commerciale. Questo nuovo mondo di giochi all’aperto, immerso nel verde, è pensato per stimolare la fantasia e il divertimento dei bambini dai 6 mesi ai 12 anni. Al centro, una suggestiva doppia torre a forma di albero accoglie i piccoli esploratori, pronti a vivere emozionanti scivolate…

Arriva il Fiordapark, il nuovo mondo di gioco all’aperto per i bambini. È stata inaugurata la nuova area giochi esterna del centro commerciale, uno spazio immerso nel verde pensato per i bambini a partire dai 6 mesi ai 12 anni. Un’oasi di divertimento, fantasia e natura ha aperto le sue porte ai più piccoli. Il cuore dell’area è una scenografica doppia torre che richiama la forma di un grande albero, da cui si snodano due maxi-scivoli ispirati alle linee morbide della natura, e una rete tridimensionale tutta da attraversare ed esplorare. Quest’area gioco, pensata per i bambini dai 5 ai 12 anni, unisce avventura e fantasia in un ambiente stimolante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it