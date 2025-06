Fino a 4 anni di carcere per chi uccide un animale multe fino a 10mila euro per l' abbandono

Un passo deciso nella tutela degli animali: il Senato ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede pene più severe per chi maltratta o abbandona gli animali, con fino a 4 anni di carcere e multe fino a 10mila euro. Una vittoria significativa che rafforza il nostro impegno contro ogni forma di crudeltà, proteggendo gli esseri più fragili. Il testo…

Pugno duro contro chi maltratta o sevizia gli animali. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge "per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" di cui è prima firmataria la parlamentare di Noi Moderati Michela Brambilla. Il testo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

