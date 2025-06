Finissage della mostra ' La battaglia di Curtatone e Montanara – Storia memoria e mito'

Vieni a celebrare il finissage della mostra "La battaglia di Curtatone e Montanara – Storia, memoria e mito", un'occasione unica per rivivere uno dei momenti più significativi del Risorgimento italiano. Giovedì 30 giugno alle 18.30, alla Domus Mazziniana, ti aspettiamo per un viaggio tra storia, ricordo e leggenda, curato da esperti appassionati. Non perdere questa opportunità di approfondire e rendere omaggio a un episodio fondamentale della nostra storia.

Lunedì 30 giugno alle 18.30 alla Domus Mazziniana, finissage della mostra La battaglia di Curtatone e Montanara – Storia, memoria e mito, curata da Lucia Liguori, Lorenzo Gremigni, Michele Da Caprile e Pietro Finelli, in occasione del 177° anniversario della battaglia risorgimentale che vide. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Finissage della mostra 'La battaglia di Curtatone e Montanara'

L’Università di Pisa ha celebrato il 177° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara - la Nazione - Pisa, 28 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio, si sono svolte a Pisa le commemorazioni del 177° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, uno degli episodi simbolo del Risorgimento ... lanazione.it scrive