Finisce fuori strada per evitare i cinghiali; muore a 25 anni Sebastian Inutili i soccorsi Ferite le tre persone che viaggiavano con lui in auto L’incidente tra Fonte Nuova e Monterotondo

Una notte di tragedia tra Fonte Nuova e Monterotondo: un incidente evitato per un soffio si è trasformato in una perdita irreparabile. Sebastian Cosmin Adalscatei, 25 anni, ha perso la vita schiantandosi fuori strada per evitare i cinghiali nella Riserva naturale della Marcigliana, mentre i suoi amici sono rimasti feriti. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Un tragico incidente ha scosso la notte tra lunedì e martedì nella Riserva naturale della Marcigliana, a Roma nord. Quattro uomini erano a bordo di un'auto che, dopo aver perso il controllo, si è ribaltata lungo via di Santa Colomba. Sebastian Cosmin Adalscatei, un 25enne, ha perso la vita sul colpo, mentre i suoi tre amici sono rimasti feriti. La Dinamica dell'Incidente. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale di Roma Capitale, l'incidente è avvenuto in un'area agricola della riserva che si estende dalla zona di Bufalotta fino ai comuni di Fonte Nuova e Monterotondo.

