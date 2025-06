Fine vita ed eutanasia | parte a Genova la raccolta firme per la legalizzazione

A Genova prende il via una mobilitazione fondamentale: la raccolta firme per la legalizzazione dell’eutanasia e delle scelte di fine vita, promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Un passo decisivo verso il rispetto dei diritti individuali e la libertà di scegliere come e quando concludere la propria vita. La tua firma può fare la differenza: unisciti a questa battaglia per i diritti e la dignità di tutti.

Fine vita, via alla raccolta firme per la legge regionale - Da Perugia ha preso avvio la raccolta firme per la legge regionale sul fine vita, promossa dall’associazione “Luca Coscioni”.

Al via la raccolta firme della proposta di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di Fine vita; Eutanasia legale, partono le firme per la legge popolare. Il sondaggio: italiani favorevoli in massa.

Eutanasia e fine vita, parte la raccolta firme: obiettivo 50mile persone in due settimane - A Milano il lancio della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni, da presentare il Parlamento entro il 17 luglio, Ecco cosa prevede ... Segnala msn.com

Eutanasia, a Torino riparte la raccolta firme per una legge sul fine vita - Dal 1° luglio, l’Associazione Coscioni davanti al Consiglio Regionale difende il diritto a una morte dignitosa A Torino, si riaccende il dibattito sul tema del fine vita. msn.com scrive