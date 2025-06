Finale Europei U21 2025 | le probabili formazioni di Inghilterra-Germania

Il grande giorno dei Campionati Europei U21 2025 si avvicina: sabato 28 giugno alle 21, il Narodny Futbalovy Stadion di Bratislava ospiterà la finalissima tra Inghilterra e Germania. Due nazionali con storie diverse, ma entrambe determinate a conquistare il titolo. L’attesa cresce mentre analizzamo le probabili formazioni e le strategie che potrebbero decidere il destino di questa sfida epica. Chi porterà a casa il trofeo? Scopriamolo insieme.

Sabato 28 giugno 2025, alle ore 21, presso il Narodny Futbalovy Stadion di Bratislava(Slovacchia), è in programma la finale dei Campionati Europei U21. A contendersi l’ambito titolo continentale saranno l’Inghilterra, che punta a bissare il trionfo di due anni fa, e i tedeschi, che non vincono dal 2021. FINALE EUROPEI U21 2025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Inghilterra ha iniziato piuttosto male il torneo continentale vincendo soltanto una partita nel girone eliminatorio, contro la Repubblica Ceca per 3-1, per poi pareggiare a reti bianche con la Slovenia e perdere per mano della Germania per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Finale Europei U21 2025: le probabili formazioni di Inghilterra-Germania

