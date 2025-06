Finale della quinta edizione di Una voce per l’agro

Il sipario si alza sulla grande sfida musicale che ogni anno cattura cuori e talenti: la finale della quinta edizione di "Una Voce per l’Agro". Il 29 giugno alle 20:30, l’Anfiteatro della Villa Comunale di San Valentino Torio si trasformerà nel palcoscenico delle emozioni, unendo musica, passione e il meglio del talento nazionale. Non mancate a questa serata imperdibile, dove la magia della musica si fa protagonista!

Il 29 giugno alle ore 20:30, presso l’Anfiteatro della Villa Comunale di San Valentino Torio (SA), si terrà la finale della quinta edizione del concorso canoro nazionale "Una voce per l’Agro". L’evento fa parte del cartellone della rassegna estiva patrocinata dal Comune di San Valentino Torio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

