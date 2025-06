Filming Italy Sardegna Festival intervista a Mischa Barton | Non ho mai fatto i conti con il finale di The OC Un reboot? Sarebbe difficile da realizzare

Al Filming Italy Sardegna Festival, l’incantevole Mischa Barton ha condiviso con emozione ricordi e riflessioni sulla sua straordinaria carriera, dal successo di "The O.C." alle sfide di un possibile reboot. La sua sincerità e passione hanno conquistato il pubblico presente, lasciando un’ultima domanda aperta: quanto sarebbe difficile rivivere Marissa in una nuova veste? La risposta potrebbe sorprendervi.

Mischa Barton, diventata popolare per il ruolo di Marissa nella serie cult degli anni 90 “The O.C.” è sbarcata al Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. L’attrice si è concessa in esclusiva ai microfoni di SuperGuida TV per un’ intervista. Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Mischa Barton. Mischa ha parlato con emozione della sua carriera e in particolare del personaggio che le ha regalato la popolarità: “Mi ha dato tantissima visibilità e successo, ma spesso la gente pensa che io sia davvero lei, ed è folle. Sono nata a Londra, cresciuta a New York, e non le somiglio per niente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it