Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione chiesto l' arresto

In un caso che scuote l'Italia, Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figlia e genero di Totò Riina, sono stati indagati per estorsione aggravata dalla modalità mafiosa. Dopo aver estorto denaro a imprenditori toscani, il tribunale del Riesame ha disposto la loro custodia cautelare in carcere. Questa vicenda riaccende i riflettori sulla persistenza delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del Paese. La giustizia è chiamata a fare chiarezza.

Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero di Totò Riina, defunto capo di Cosa Nostra, sono indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avrebbero infatti estorto denaro a due imprenditori toscani, motivo per cui il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi. La procura di Firenze aveva chiesto la misura, rigettata però dal gip. Ora il Riesame l'ha disposta ma non è esecutiva fino a quando non sarà definitiva. La decisione del Tribunale. Il tribunale del Riesame ha accolto l'appello della procura ritenendo fondato il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato e sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati agli indagati e dell'aggravante del metodo mafioso.

