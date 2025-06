Figlia di Riina indagata per estorsione

La vicenda che coinvolge la famiglia Riina torna sotto i riflettori con decisioni importanti. Maria Concetta Riina, figlia del noto boss Salvatore Riina, e Antonino Ciavarello sono stati arrestati con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, un episodio che scuote ancora una volta il panorama criminale italiano. La giustizia ha deciso: per loro, il carcere. Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda? Scopriamolo insieme.

12.10 Il Tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mefioso. Con il marito, la donna avrebbe estorto denaro a due imprenditori toscani. Il Riesame di Firenze ha accolto l'appello del Pubblico ministero. La misura non è ancora esecutiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

