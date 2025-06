Figli d’arte nel calcio | la Serie A è il campionato con più talenti ereditari secondo una ricerca con ChatGPT

Nel mondo del calcio, il gene del talento sembrerebbe passare di generazione in generazione, alimentando il dibattito sulla vera eredità sportiva. Luca Di Bartolomei, imprenditore e figlio di una leggenda della Roma, ha deciso di indagare questo fenomeno con l'aiuto di ChatGPT, analizzando i futuri campioni italiani e europei. Scopriamo insieme i risultati sorprendenti di questa ricerca che rivela come i figli d'arte dominino la scena della Serie A e oltre, secondo i dati più recenti.

Luca Di Bartolomei, figlio dello storico capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, ha recentemente condiviso sulla sua pagina Facebook una riflessione originale e interessante. Pur non essendo un calciatore, bensì un imprenditore, Di Bartolomei ha deciso di esplorare – con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ChatGPT – il fenomeno dei "figli d'arte" nel calcio europeo. Partendo dal caso di Davide Marchisio, giovane talento e figlio dell'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, fresco vincitore dello scudetto Under 16 con la Juventus, l'analisi si è concentrata su quanti figli di ex calciatori professionisti militano attualmente nei cinque principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.