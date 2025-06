Fiducia consumatori scendeimprese sale

Il panorama economico italiano si presenta con una dinamica contrapposta: mentre la fiducia dei consumatori diminuisce leggermente, quella delle imprese continua a salire, segnando un trend positivo nel settore industriale e manifatturiero. Secondo l'Istat, questa frattura potrebbe indicare una crescente ottimismo tra le aziende, anche se i consumatori manifestano qualche incertezza. Un quadro che invita a riflettere sulle prospettive future dell’economia nazionale, offrendo spunti interessanti per investitori e stakeholder.

12.30 A giugno il clima di fiducia dei consumatori torna a scendere, da 96,5 a 96,1, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 93,1 a 93,9 per il secondo mese consecutivo. Lo rileva l'Istat. L'aumento per le imprese si estende a tutti i settori salvo quello del commercio al dettaglio, osserva l'Istat. Mentre per la fiducia dei consumatori tutte le serie che compongono l'indice in peggioramento eccetto i giudizi e le attese sulla situazione economica generale e sulla disoccupazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

