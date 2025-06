Fiction RAI tante novità ma anche qualche atteso ritorno | cosa vedremo in TV tra il 2025 e 2026

Il panorama televisivo Rai tra il 2025 e il 2026 si prospetta un vero e proprio spettacolo di emozioni, novità e ritorni attesi. Dai classici rivisitati ai titoli inediti, la rete pubblica ci guiderà attraverso storie coinvolgenti che spaziano dal passato al presente, con personaggi iconici e regie di grande livello. Preparatevi a un viaggio tra sentimenti, avventure e sorprese che sapranno catturare ogni spettatore, rendendo il prossimo biennio televisivo indimenticabile.

Da Sandokan a Blanca, passando per Mare Fuori e Kabul: ecco quali serie tv ci aspettano su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiPlay nel 20252026. Il nuovo anno si preannuncia come un viaggio emozionante tra storie familiari e titoli completamente inediti per quanto riguarda le fiction. Accanto alle serie ormai entrate nell'immaginario collettivo come Don Matteo o cult come Mare Fuori, il servizio pubblico rilancia con produzioni ambiziose, casting internazionali (come quello di Whoopi Goldberg in Un posto al sole) e nuovi format per le generazioni più giovani. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul palinsesto 20252026 delle fiction Rai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it