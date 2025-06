Fico Bistrò il programma degli eventi nel mese di luglio

vivere la città in modo unico e coinvolgente, creando ricordi indimenticabili per tutti gli ospiti.

Luglio 2025 si preannuncia un mese denso di appuntamenti all’Area Pettini di via Faentina 145, cuore pulsante dell’estate fiorentina grazie al calendario eventi promosso dal Fico Bistro. Tra concerti, laboratori, teatro, attività olistiche e momenti di socialità, il programma offre occasioni per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

