Fiamme sul Monte Tifata | canadair ed elicottero in azione da ore | FOTO e VIDEO

Fiamme sul Monte Tifata a Caserta: un nuovo incendio ha risvegliato l’allarme, con Canadair ed elicotteri in azione da ore per domare il fronte ardente. La natura ancora una volta sotto attacco, mentre soccorritori e volontari si contendono il fuoco, sperando di riportare la pace in questa preziosa area verde. Restate aggiornati, perché ogni minuto può fare la differenza nella battaglia contro le fiamme.

Non c’è pace per il Monte Tifata a Caserta. Dopo gli incendi che hanno devastato la vegetazione nei giorni scorsi, un nuovo rogo è divampato nella giornata di ieri e non è ancora stato domato, avvolgendo nuovamente la montagna tra fumo e fiamme. L’allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fiamme - monte - tifata - canadair

A Roma Monte Mario è di nuovo in fiamme dopo l'incendio di un anno fa - A Monte Mario, a distanza di un anno dall’incendio che aveva devastato la collina, le fiamme sono tornate a lambire il cuore di Roma.

Fermati 2 piromani sul Monte Tifata dopo la segnalazione dei volontari WWF; Incendio a Misilmeri, va a fuoco Monte Gulino: canadair in azione per spegnere le fiamme; Tifata senza pace, fiamme vicino alla fabbrica di fuochi d'artificio.

Rieti, Monte Izzo, le fiamme vicino a Sant’Elia, Canadair in azione - Il Messaggero - Le fiamme su Monte Izzo che hanno illuminato la notte di Rieti spargendo una coltre di fumo e caligine sulla piana e sulla città ripiegano ora verso monte Rotondo. Come scrive ilmessaggero.it

Colli Tifatini in fiamme: è allarme roghi estivi - L'arrivo dell'estate porta con sé il riproporsi della piaga degli incendi boschivi che danneggiano il patrimonio floro- Segnala ilmattino.it