Fiamme in casa a Latisana occupante intossicato

Un incendio si è sviluppato questa pomeriggio a Latisana, mettendo in allerta i vigili del fuoco e i soccorritori. La villetta, colpita da un principio d'incendio domato tempestivamente, ha visto l’unico occupante intossicato dai fumi e prontamente assistito dal personale sanitario. Un episodio che ricorda quanto sia importante intervenire rapidamente e adottare tutte le precauzioni contro gli incendi domestici, per proteggere vite e patrimoni.

Un principio d'incendio è stato domato in una villetta di Latisana, attorno alle 14 e 50 di oggi. L'unico occupante dell'abitazione, uscito autonomamente in tempo, aveva inalato i fumi alzati dal rogo ed è stato affidato per i controlli al personale sanitario all'arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: latisana - occupante - fiamme - casa

