Festival Villa Solomei un lungo fine settimana di arte e bellezza

Preparati a vivere un lungo fine settimana all'insegna dell'arte e della bellezza: la 26ª edizione del Festival Villa Solomei, a Solomeo, apre le sue porte fino al 1 luglio. Sabato 28 giugno, alle 21.15, l’Anfiteatro si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con Maurizio Lombardi e il suo spettacolo “L’uomo rondine”, accompagnato dalla magica musica del chitarrista...

Entra nel vivo la 26ª edizione del Festival Villa Solomei, in programma a Solomeo fino a martedì 1 luglio. Sabato 28 giugno, alle 21.15 all'Anfiteatro, in scena l'atteso attore e regista Maurizio Lombardi con il suo spettacolo "L'uomo rondine" accompagnato dalle musiche del chitarrista e.

