Festival La Giusta Distanza

Dal 4 all'8 luglio 2025, il Teatro del Pane presenta la sesta edizione di “La Giusta Distanza”, un festival che celebra l'arte in tutte le sue sfumature. Teatro, musica, incontri, degustazioni e cinema si intrecciano in un evento unico nel suo genere, capace di affascinare e coinvolgere il pubblico con un ricco programma di serate indimenticabili. Preparati a vivere un'esperienza culturale intensa e originale, dove ogni sera riserva nuove emozioni e scoperte.

Dal 4 all'8 luglio 2025 torna il festival “La Giusta Distanza” organizzato dal Teatro del Pane con la direzione artistica di Mirko Artuso. Giunto alla sesta edizione, il festival si caratterizza per la capacità di unire teatro, musica, incontri, degustazioni e cinema. Ogni sera un programma ricco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

La Giusta Distanza - Festival in Cammino - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con il festival "La Giusta Distanza", un cammino tra natura, cultura e convivialità che dal 4 all’8 luglio 2025 trasformerà ogni passo in un ricordo prezioso.

4.5.6.7.8 LUGLIO 2025 LA GIUSTA DISTANZA - FESTIVAL IN CAMMINO Teatro Musica Degustazioni Cinema Incontri Il Festival La Giusta Distanza è pensato anche per i più piccoli!? Un’occasione per tutti di vivere storie, natura e teatro: vieni a trovarci Dom Vai su Facebook

Festival La Giusta Distanza; Segusino. Festival La giusta distanza; Festival Il Grappa sopra le nuvole.

