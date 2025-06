Festival Il Grappa sopra le nuvole

Preparati a vivere un'esperienza unica tra cielo e terra con il festival "Il Grappa sopra le nuvole", un weekend immerso in natura, cultura e tradizione nella splendida Riserva della Biosfera Monte Grappa. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025, scoprirai sapori autentici, storie affascinanti e paesaggi mozzafiato. Non perdere questa occasione di ricaricare l'anima e celebrare il patrimonio locale in un evento che unisce passione e sostenibilità .

