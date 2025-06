Festival Il Grappa sopra le nuvole - Talk

Immergiti in un’esperienza unica tra cieli e terre al Festival “Il Grappa sopra le nuvole”. Un intero weekend tra natura, cultura e tradizione nel cuore della Riserva della Biosfera Monte Grappa. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025, scopri come il paesaggio, le storie e i sapori di questa meravigliosa area si fondano in un evento indimenticabile, che celebra l’essenza autentica di un luogo unico al mondo…

Un intero weekend tra natura, cultura e tradizione nel cuore della Riserva della Biosfera Monte Grappa. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025 è in programma “Il Grappa sopra le nuvole” – organizzato da IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, ente coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: grappa - sopra - nuvole - festival

Festival "Il Grappa sopra le nuvole" - Mostra fotografica di Valter Binotto - Preparatevi a vivere un’esperienza unica tra cielo e terra con il festival “Il Grappa sopra le nuvole”, un weekend immersivo tra natura, cultura e tradizione nel cuore della Riserva della Biosfera Monte Grappa.

IL GRAPPA SOPRA LE NUVOLE: al via la prima edizione del festival diffuso della Biosfera Monte Grappa organizzato da IPA Terre di Asolo e Monte Grappa! Dal 4 al 6 luglio 2025, spettacoli, passeggiate, dialoghi e laboratori animeranno il territorio Vai su Facebook

Festival Il Grappa sopra le nuvole; Festival Il Grappa sopra le nuvole - Degustazioni stellate; Festival Il Grappa Sopra le Nuvole: Un viaggio culturale e naturalistico tra le vette del Grappa.

GRAPPA DEL TRENTINO * “TRENTO FILM FESTIVAL“: « AL FIANCO DI UNO DEGLI EVENTI PIÙ ATTESI DELLA CITTÀ, IL 26/4 DEGUSTAZIONE A PALAZZO ROCCABRUNA (18.00 - 21.30 ... - L’Istituto Tutela Grappa del Trentino ancora una volta al fianco di uno degli eventi più attesi della città di Trento, il Trento Film Festival. Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Senza Nuvole: Alberto Scodro e Silvano Tessarollo a Bassano del Grappa - La mostra “Senza nuvole”, a cura di Chiara Casarin con Elena Forin alla Galleria civica di Bassano del Grappa e rimandata fino al 31 agosto, presenta i lavori di due artisti vicentini, Alberto Scodro ... Da exibart.com