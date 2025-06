Festeggiamenti Maria SS delle Grazie varato il piano traffico Cambia anche l’orario per conferire i rifiuti

In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie, la città si prepara ad un periodo di celebrazioni e modifiche al traffico. Per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato degli eventi, sono state adottate nuove misure, tra cui variazioni negli orari di raccolta rifiuti e cambiamenti nelle regole di circolazione. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare senza preoccupazioni e rispettare le nuove disposizioni.

Tempo di lettura: 9 minuti Si rende noto che, per i festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. delle Grazie, sono state varate varie misure. Innanzitutto, dal 30 giugno al 3 luglio, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto, è fatto divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro eo lattine metalliche. Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festeggiamenti Maria SS. delle Grazie, varato il piano traffico. Cambia anche l’orario per conferire i rifiuti

In questa notizia si parla di: festeggiamenti - maria - grazie - varato

Varato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti di Santa Maria di Costantinopoli - In occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Maria di Costantinopoli, domenica 25 maggio verrà istituito un apposito dispositivo del traffico.

CONCORSI AGENZIA INDUSTRIE DIFESA Il Comune di Fontana Liri esprime soddisfazione per il piano assunzionale varato dall'Agenzia Industrie Difesa (Agenzia partecipata del Ministero della Difesa e del MEF, che gestisce 9 stabilimenti militari tra cui lo S Vai su Facebook

Festeggiamenti Madonna delle Grazie, cambia anche l’orario per conferire i rifiuti; Teramo, inizia la Festa della Madonna delle Grazie; “La Magia del Natale a Maiori”, varato il programma delle feste 2024-25.

Festeggiamenti Madonna delle Grazie, cambia anche l’orario per conferire i rifiuti - Innanzitutto, dal 30 giugno al 3 luglio, ai titolari degli esercizi pubblici ... ntr24.tv scrive

Festeggiamenti di Santa Maria di Costantinopoli: varato dispositivo traffico - MSN - In occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Maria di Costantinopoli, in programma domenica 25 maggio, vigerà il seguente dispositivo del traffico: - Scrive msn.com