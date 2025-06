Festa parrocchiale di Gesù e Maria chiuse al traffico alcune vie del centro

Il cuore di Foggia si prepara a vivere un momento di grande fede e comunità: in occasione della festa parrocchiale di Gesù e Maria, alcune vie del centro saranno temporarily chiuse al traffico per consentire la processione dei Sacri Cuori. Un’occasione per ritrovarsi e condividere valori profondi, sotto lo sguardo attento e protettivo della nostra città. Ricordate di pianificare i vostri spostamenti e partecipare con entusiasmo!

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per sabato 28 giugno sono stati presi provvedimenti per regolamentare la circolazione stradale in alcune zone del centro cittadino per permettere lo svolgimento della processione per la festa parrocchiale dei Sacri Cuori di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

