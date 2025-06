Festa di San Giovanni funziona il format itinerante | in cinque giorni circa 100 mila presenze

La Festa di San Giovanni 2025 ha confermato il suo ruolo di evento capillare e innovativo, attirando circa 100 mila presenze in cinque giorni. Con una formula itinerante e una ricca varietĂ di iniziative, questa celebrazione unisce tradizione e modernitĂ , animando il centro storico in modo coinvolgente e sorprendente. Dalla musica ai momenti culturali, ogni angolo della cittĂ si trasforma in un palcoscenico vivace e partecipato, rendendo questa festa un'esperienza indimenticabile per tutti.

CapillaritĂ e varietĂ sono le parole chiave del successo della Festa di San Giovanni 2025. Una festa diffusa che, coniugando tradizione e novitĂ , ha animato tanti angoli diversi del centro storico (ai dodici punti – spettacolo ufficiali se ne sono aggiunti diversi altri, per iniziativa di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A San Giovanni la Festa di LiberetĂ con Paolo Hendel - Sabato 24 maggio a San Giovanni si celebra la Festa di LiberetĂ con Paolo Hendel, un evento promosso dallo Spi Cgil.

Thiesi in festa per San Giovanni Battista; HOLI – IL FESTIVAL DEI COLORI; Scalea, Total legend party: è festa in piazza con Giovanni Palma e Roberto Mandarano.

Festa di San Giovanni di Imperia a rischio. "Si torni al vecchio format" - "Si torni al vecchio format" La location della festa sulla banchina Aicardi non funziona: "Per la prima volta ...

Festa di San Giovanni, cosa fare - Musei civici a un euro, ma anche musica e spettacolo sul Po.