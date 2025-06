Festa di beneficenza San Damiano Special Fundraising Night

Nato dal cuore e dall'ascolto, questa serata speciale unisce musica, solidarietà e speranza, creando un ponte tra emozioni e azioni concrete. La “San Damiano Special Fundraising Night” promette di essere un momento unico di coinvolgimento, in cui la cultura si trasforma in un potente strumento di rinascita. Unisciti a noi domenica 29 giugno a Forte Antenne e diventa parte di un gesto che illuminerà il cammino di chi ha bisogno di rinascere.

Una serata di musica, solidarietà e speranza illuminerà Forte Antenne domenica 29 giugno. I registi Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, insieme all'autore della colonna sonora Cosimo Damiano e un collettivo di artisti straordinari, invitano Roma alla “San Damiano Special Fundraising Night”, evento di beneficenza dedicato a sostenere il percorso di rinascita dei protagonisti del film documentario San Damiano. Nato dal cuore e dall'ascolto, questo film ha toccato le coscienze di migliaia di spettatori, raccontando con verità e delicatezza le vite di chi vive ai margini della Stazione Termini, trasformando l'invisibile in un canto di dignità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa di beneficenza “San Damiano Special Fundraising Night”

In questa notizia si parla di: damiano - beneficenza - special - fundraising

Roma, il Forte Antenne si tinge di solidarietà: ecco “San Damiano Special Fundraising Night”, una serata di mu; SAN DAMIANO - Domenica 29 giugno Festa di Beneficenza.

Roma, il Forte Antenne si tinge di solidarietà: ecco “San Damiano Special Fundraising Night”, una serata di musica e beneficenza - Il Forte Antenne si tinge di solidarietà: domenica 29 giugno dalle 18, una serata di musica e beneficenza per sostenere ... Scrive msn.com

Maneskin, Damiano David canta "Keep the Faith" al gala di beneficenza in onore di Bon Jovi - Il frontman della band capitolina si è esibito come solista durante il Gala di "Misucares Person of the Year", riconoscimento legato ai Grammy, quest'anno assegnato a Bon Jovi. Come scrive repubblica.it