Festa dei Quattro Altari Torre del Greco celebra il corallo | Assocoral e Istituto Francesco Degni protagonisti

La presenza delle eccellenze di Torre del Greco si unisce nel celebrare il corallo, simbolo indiscusso della città, durante la Festa dei Quattro Altari. Da oggi a domenica 29 giugno, tra tradizione e innovazione, l’evento si arricchisce con il contributo di Assocoral e dell’Istituto Francesco Degni, protagonisti nel promuovere l’artigianato artistico e la cultura locale. Un’occasione unica per riscoprire l’anima autentica di Torre del Greco, dove arte, fede e identità si fondono in un abbraccio vibrante.

Torre del Greco vive uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione: la Festa dei Quattro Altari, in programma da oggi a domenica 29 giugno. Una celebrazione che unisce arte, fede e identità cittadina, e che anche quest’anno vedrà la partecipazione congiunta di Assocoral e dell’ Istituto “Francesco Degni”, un connubio ormai consolidato nel segno della promozione e della tutela dell’artigianato artistico locale. “La presenza delle due realtà – si legge in una nota – vuole valorizzare l’arte della lavorazione del corallo e del cammeo, eccellenze che rendono Torre del Greco riconosciuta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

