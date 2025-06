Festa 140 anni del Carlino a Forlì | sfoglia lo speciale dell’evento

Festeggiare 140 anni di storia è un traguardo straordinario, e a Forlì l’evento si anima di energia e ospiti illustri. La festa dei 140 anni del Carlino, in scena oggi presso il porticato della Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese, promette momenti di cultura, dialogo e celebrazione. Scopri tutti i protagonisti di questa giornata memorabile e lasciati coinvolgere dall’entusiasmo di una comunità che onora il suo passato e guarda al futuro.

Forlì, 27 giugno 2025 – Oggi la festa dei 140 anni del Carlino fa tappa a Forlì. Molti gli ospiti che presenzieranno dalle 18, presso il porticato della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in corso della Repubblica, ai civici 2 e 4, a pochi passi da piazza Saffi. Ecco l’elenco degli ospiti: Giuseppe Gambi, presidente dell’istituto di credito (partner del Carlino nel suo tour dei 140 anni); il sindaco Gian Luca Zattini, intervistato dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal caposervizio forlivese Marco Bilancioni; Roberta Cappelletti, artista notissima nel liscio; Giorgia Bussi, imprenditrice agricola di Terra del Sole, il cui salvataggio dall’alluvione ha fatto il giro d’Italia nel maggio 2023; e poi Virginia Baldassarri, mamma di Fratta Terme colpita da un’infezione che ha portato all’amputazione di entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa 140 anni del Carlino a Forlì: sfoglia lo speciale dell’evento

Spadolini e il Carlino, direttore per 13 anni. Il suo insegnamento: “Il giornale è coscienza” - Giovanni Spadolini, direttore de "Il Resto del Carlino" dal 1955 al 1968, ha incarnato l'ideale di un giornale come "coscienza".

