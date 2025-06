Ferie estive | Ferragosto e scuola chiusa | le regole per i docenti

Scopri le regole fondamentali per i docenti durante le ferie estive, tra Ferragosto e chiusure scolastiche, con approfondimenti dal question time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV. Un'occasione imperdibile per capire come gestire al meglio le tue ferie, le festività e le eventuali assegnazioni d’ufficio, garantendo una pausa serena e in linea con le normative vigenti. Continua a leggere per sapere cosa cambia e come prepararti al meglio.

Nel question time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberto Garofani della UIL Scuola RUA, sono stati chiariti alcuni aspetti pratici legati alla fruizione delle ferie nei mesi estivi. In particolare, si è discusso del trattamento delle festivitĂ , delle chiusure della scuola e della possibilitĂ per l’amministrazione di assegnare le ferie d’ufficio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ferie - scuola - estive - ferragosto

Proroga supplenze ATA, Uil Scuola: “Le ferie sono un diritto, il personale non deve rinunciare. USR Lombardia rettifichi la nota” - La scadenza delle supplenze ATA in vista del 30 giugno sta suscitando preoccupazioni tra il personale scolastico.

Non è bastata una semplice petizione per tenere le scuole aperte anche durante i mesi estivi a scatenare l'inferno. Oltre 1800 commenti si sono abbattuti come una valanga sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola, trasformando un dibattito educativo in una Vai su Facebook

Ferie estive: Ferragosto e scuola chiusa: le regole per i docenti; Centri estivi a Legnano, aperti per ferie. Iscrizioni al via; Vacanze ad agosto, perché la maggioranza degli Italiani va in ferie in questo mese?.

Ferie per i docenti con contratto a tempo indeterminato o 31 agosto: 30 o 32 giorni. Non è tutto sole, mare e vacanze - Nel question time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberto Garofani della UIL Scuola RUA, si è discusso un tema rilevante per i docenti in merito ai di ... Riporta orizzontescuola.it

Ferragosto: quali sono le attività "aperte per ferie" - Ferragosto: quali sono le attività "aperte per ferie" Sono molteplici le attività che garantiranno i loro servizi anche nei giorni caldi delle ferie estive: ecco le stime di Confartigianato e l ... Come scrive ilgiornale.it