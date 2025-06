Femminicidio-suicidio a Rivalta di Torino | Assunta Carbone uccisa dal compagno che poi si getta nel lago

Un dramma atroce scuote Rivalta di Torino: ieri, Assunta "Susy" Carbone è stata vittima di un femminicidio, perpetrato dal suo compagno, che poi si è tolto la vita gettandosi nel lago. Una tragedia che mette ancora una volta in luce il terribile fenomeno dei femminicidi e delle violenze di genere. È fondamentale riflettere e agire per prevenire simili tragedie e proteggere le vittime prima che sia troppo tardi.

L’ha uccisa nella mansarda della casa a due piani di via XXV Aprile, a Rivalta di Torino, poi si è diretto verso il lago Grande di Avigliana, dove ha parcheggiato l’auto prima di spogliarsi e di tuffarsi, annegando, forse dopo aver assunto un’ingente dose di farmaci. L’ennesimo femminicidio-suicidio si è consumato nella giornata di ieri, quando Assunta “Susy” Carbone è stata uccisa dal compagno 55enne, Alessandro Ranieri, che secondo le prime ricostruzioni soffriva di disturbi psichiatrici ed era in cura presso il Centro di salute mentale a causa di una forte depressione accusata dopo aver perso il lavoro, 5 anni fa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Femminicidio-suicidio a Rivalta di Torino: Assunta Carbone uccisa dal compagno che poi si getta nel lago

In questa notizia si parla di: uccisa - femminicidio - suicidio - rivalta

Sondaggio choc nelle chat di studenti: “Quale vittima di femminicidio meritava di più di essere uccisa?” - Un sondaggio choc ha allarmato la comunità di Bassano del Grappa: tra le chat di WhatsApp di alcuni studenti, si è diffusa la discussione su quale vittima di femminicidio "meritasse" di più di essere uccisa.

Translate postUn altro tragico caso di femminicidio scuote il Torinese: Susy Carbone, 54 anni, è stata uccisa in casa dal marito Alessandro Raneri, che poche ore dopo si è tolto la vita nel Lago di Avigliana. #SusyCarbone #Rivalta #femminicidio #omicidio Vai su X

Chi era Susy Carbone, uccisa a coltellate dal compagno Vai su Facebook

Omicidio - suicidio a Rivalta, Susy Carbone uccisa da Alessandro Raneri dopo la lite: chi erano le due vittime; Femminicidio a Torino, donna uccisa in casa a coltellate. Il compagno si suicida nel lago; Femminicidio a Rivalta (Torino): Susy Carbone uccisa in casa, il compagno si suicida nel lago.

Femminicidio a Rivalta (Torino): Susy Carbone uccisa in casa, il compagno si suicida nel lago - Una donna di 54 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Rivalta, alle porte di Torino. msn.com scrive

Femminicidio a Torino, donna uccisa in casa a coltellate. Il compagno si suicida nel lago - Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, è stata ammazzata in casa, al secondo piano di una piccola palazzina di tre, in una zona residenziale vicino al centro storico di Torino, a Rivalta. Come scrive tg.la7.it