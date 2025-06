Felicità 2025 su Rai2 torna il family show di Pascal Vicedomini | Venier e nave Vespucci tra i protagonisti

Torna Felicit224 2025 su Rai2, il family show di Pascal Vicedomini che conquista il cuore degli italiani con spensieratezza e sorrisi. Questa edizione, ricca di emozioni e ospiti speciali come Mara Venier, Veronica Maya e l’equipaggio della Nave Vespucci, promette momenti unici per tutta la famiglia. Non perdete la prima puntata, in onda sabato 28 giugno alle 12:00, un’occasione imperdibile per vivere un pomeriggio all’insegna della felicità e dell’allegria.

La signora della domenica televisiva italiana, Mara Venier, (premiata col Nastro d’argento per il film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek), insieme a Veronica Maya, al comandante Giuseppe Lai e a parte dell’equipaggio di Nave “Amerigo Vespucci” sono i protagonisti della prima puntata di Felicità 2025 in onda sabato 28 giugno ore 12 su Raidue. Il family show di Pascal Vicedomini, alla sesta edizione, propone una simpatica intervista con “zia Mara” recuperata al cinema dal regista Italo-turco Ozpetek e soprattutto una brillante incursione nel veliero più amato al mondo con cui l’equipaggio della Marina Militare italiana ha concluso da poco il giro del Pianeta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

