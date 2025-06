Fedriga | Sul rinvio alle urne riferirò a Chigi le posizioni delle Regioni

Il dibattito sulle elezioni regionali si infiamma: Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, si prepara a rappresentare le diverse opinioni emerse durante la riunione straordinaria, nel tentativo di trovare un equilibrio tra le esigenze delle amministrazioni e le decisioni del governo. La questione dello slittamento delle elezioni autunnali coinvolge molte sensibilitĂ e potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro politico del Paese. RiuscirĂ Fedriga a mediare tra le parti?

ROMA – Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si farĂ portavoce con il governo delle diverse sensibilitĂ emerse nel corso della seduta straordinaria di ieri in merito all'ipotesi di uno slittamento delle elezioni regionali del prossimo autunno. E' quanto si è appreso al termine della seduta. Il tema era stato sollevato dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, che in una lettera a Fedriga lo aveva sollecitato a chiedere "un breve rinvio" della scadenza elettorale. Secondo il governatore "ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave".