Federturismo Confindustria l’Osservatorio Aidit | Estate 2025 dalle agenzie di viaggio segnali positivi

L’estate 2025 si prospetta promettente per il turismo italiano, secondo l’Osservatorio Aidit di Federturismo Confindustria. Le agenzie di viaggio segnalano una spesa contenuta, prenotazioni anticipate e un interesse crescente per crociere e destinazioni come il Mar Rosso. Il primo semestre dell’anno ha già delineato un quadro positivo, con segnali incoraggianti che fanno ben sperare per la stagione turistica ormai alle porte, consolidando l’Italia come meta preferita e rifugio sicuro.

di Marco Milano Risulta “promossa” sin qui l’estate 2025 dall’Osservatorio Associazione Italiana Distribuzione Turistica Federturismo Confindustria. Agli esami di mid term della stagione clou delle vacanze, le agenzie di viaggi evidenziano spesa controllata, forte prenotazione anticipata e sofferenza (prezzo) della destinazione Italia. Premiati, inoltre, i beni rifugio come crociere e Mar Rosso. Nello specifico il primo semestre 2025 ha registrato una tendenza complessivamente positiva sul piano delle prenotazioni, secondo l’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria che ha interpellato le agenzie di viaggi aderenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

