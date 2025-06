Federico Burdisso conquista il pass per i Mondiali e rinasce nei 200 farfalla al Settecolli

Federico Burdisso conquista il pass per i Mondiali di Singapore, brillando nei 200 farfalla al Settecolli con un tempo di 1:54.76. Dopo una gara impeccabile, l’azzurro ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione, superando avversari di livello come Tomoru Honda. È un ritorno in grande stile che ci fa sognare un'estate di grandi soddisfazioni in vasca. La sua vittoria segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera, pronta a lasciare il segno.

Federico Burdisso ha vinto i 200 farfalla al Settecoli con il tempo di 1:54.76 e ha così firmato il minimo per i Mondiali che andranno in scena a Singapore nel mese di luglio. L’azzurro è partito brillantemente, si è reso protagonista di un’ottima prima vasca, ha tenuto botta nella seconda parte di gara, resistendo con grande caparbietà agli avversari e riuscendo così a imporsi in maniera autoritaria a Roma davanti al giapponese Tomoru Honda (1:55.40) e all’ungherese Richard Marton (1:56.11). Il 24enne lombardo, medaglia di bronzo proprio in questa specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è rinato in maniera perentoria dopo non essere riuscito a meritarsi il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 e avrà così la possibilità di gareggiare nella rassegna iridata, dopo essere salito sul podio con la 4×100 misti (oro a Budapest 2022 e bronzo 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Burdisso conquista il pass per i Mondiali e rinasce nei 200 farfalla al Settecolli

