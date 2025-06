FC FUTURES supera il mezzo milione di partecipanti | il calcio di base cresce con EA SPORTS

Con oltre 500.000 partecipanti in soli due anni, FC FUTURES di EA SPORTS FC si conferma come il catalizzatore di un calcio più inclusivo e vibrante. Un progetto che ha trasformato l’esperienza di migliaia di appassionati, portando il calcio comunitario ovunque ci sia entusiasmo e voglia di giocare. Il secondo anno ha segnato un ulteriore, straordinario balzo in avanti: scopri di più nel video ufficiale di questa crescita incredibile.

Oltre 500.000 persone hanno avuto accesso al calcio comunitario in soli due anni grazie all'iniziativa FC FUTURES di EA SPORTS FC. Lanciato nel 2023, il progetto globale ha raddoppiato il suo impatto nel secondo anno, coinvolgendo più di 340.000 partecipanti e consolidando la propria missione: rendere il calcio accessibile, inclusivo e appassionante per tutti. Guarda il video ufficiale del secondo anno di FC FUTURES Campi rinnovati, allenamenti gratuiti, partnership strategiche: FC FUTURES ha già trasformato 19 campi in 14 Paesi, lanciato 17 esercizi online in collaborazione con UEFA e formato oltre 500 allenatori.

